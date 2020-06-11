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Medya

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'yi oynayacak! Ünlü oyuncu Ediz Hun'dan ilk açıklama

Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü üstleneceği açıklanan ünlü oyuncu Ediz Hun, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:16:00 - 2020-06-11 09:26:12
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'yi oynayacak! Ünlü oyuncu Ediz Hun'dan ilk açıklama

Yayınlandığı dönem boyunca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi de tüm Türkiye'yi ekran başına kilitliyor.

Ertuğrul Gazi, Ediz Hun ile geri dönüyor

Milyonların beğenerek izlediği Kuruluş Osman dizisi her yeni bölümünde seyirciyi mest ederken, Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin de diziye geri dönüp dönmeyeceği uzun süredir tartışılıyordu. Uzun süren bu tartışmalara Ertuğrul Gazi'nin ünlü oyuncu Ediz Hun ile birlikte geri döneceği açıklanınca da büyük ses getirmiş ve seyircilerin meraklı bekleyişi son buldu.

"Artık bir yerden başlamak gerekiyordu"

Konunun odağındaki Ediz Hun da uzun süren sessizliğini bozarak nisan ayında açtığı Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. "Artık bir yerden başlamak gerekiyordu." ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, kendisine gösterilen ilginin yoğun olduğunu belirterek takipçilerine teşekkür etti.

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