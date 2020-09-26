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Medya Kuruluş Osman'da büyük değişim! Seyirci hemen fark etti
Medya

Kuruluş Osman'da büyük değişim! Seyirci hemen fark etti

TRT'nin yeni sezonda ekrana getireceği Uyanış Büyük Selçuk dizisi Kuruluş Osman'ı da etkiledi. Diziler arasındaki sıkı yarış, ekrana daha kaliteli görüntülerin gelmesine neden olurken Kuruluş Osman'ın ilk sezon çekimleri ile ikinci sezon fragmanına yansıyan çekimler arasında fark bariz şekilde kendini gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:03:00 -
Kuruluş Osman'da büyük değişim! Seyirci hemen fark etti

Hikayesi ve oyuncularıyla dikkat çeken Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül Pazartesi günü TRT'de yayınlanacak.

Atv'de ekranlara gelen ve Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliği taşıyan Kuruluş Osman'ı tahtından edeceği öne sürülen dizisinin yayınlanan görüntüleri büyük beğeni aldı.

Geçtiğimiz sezon reytinglere ambargo koya Kuruluş Osman'ın yeni yayın dönemi öncesi yayınlanan görüntüleri ise seyircileri heyecanlandırdı.

(Kuruluş Osman dizisinden bir görüntü)

Kuruluş Osman'ın ilk sezon ve çekimleri ile ikinci sezon fragmanına yansıyan çekimler arasında fark bariz şekilde dikkatleri üzerine çekerken yeni sezonda ekrana daha kaliteli görüntülerin geleceğinin de mesajları verildi.

Tarihi konu alan Uyanış: Büyük Selçuklu ile Kuruluş Osman dizisi arasında başlayacak olan rekabeti kimin kazanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

(Uyanış Büyük Selçuk dizisinden bir görüntü)

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Yorumlar

celil yağmuroğlu

Çok sevindirici rekabet olmasa olmaz ..bütün Atalarımızın HİKAYELERİNİ VE FİLMLERİNİ CANI GÖNÜLDEN KUTLARIZ..BÖYLE DİZİLER..KÜRESELCİLERE MEYDAN OKUMUŞ OLURUZ..BÜTÜN EMEĞİ GEÇENLERİN AKLINDAN ÖPÜYORUZ..DUALARIMIZ HEP SİZİNLE OLSUN ..Vesselam..
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