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Medya Kuruluş Osman’da bomba gelişme! Bu ateş herkesi yakar
Medya

Kuruluş Osman’da bomba gelişme! Bu ateş herkesi yakar

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman 61. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey ve alpler Bamsı Bey’in intikamını almak için harekete geçiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:31:00 - 2021-05-27 08:31:28

ATV’nin Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihini anlatan dizisi Kuruluş Osman’ın 61. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Dün akşam yayınlanan 60.bölümde, Kara Şaman Togay’ın tuzağına düşen Bamsı Bey, şehit düştü.

Yayınlanan 61. Bölüm fragmanında Osman Bey ve Kayı alplerinin, şehit olan Bamsı Bey’in intikamını almak için yemin edip harekete geçtiği görülüyor.

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