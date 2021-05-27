Kuruluş Osman’da bomba gelişme! Bu ateş herkesi yakar
Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman 61. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey ve alpler Bamsı Bey’in intikamını almak için harekete geçiyor.
ATV’nin Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihini anlatan dizisi Kuruluş Osman’ın 61. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
Dün akşam yayınlanan 60.bölümde, Kara Şaman Togay’ın tuzağına düşen Bamsı Bey, şehit düştü.
Yayınlanan 61. Bölüm fragmanında Osman Bey ve Kayı alplerinin, şehit olan Bamsı Bey’in intikamını almak için yemin edip harekete geçtiği görülüyor.