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Medya Kuruluş Osman'da beylik kavgası! "Gözüm üzerinizde"
Medya

Kuruluş Osman'da beylik kavgası! "Gözüm üzerinizde"

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde çarşamba günü ekrana gelen olayda beylik kavgası yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:14:00 -

Kuruluş Osman 38. Bölüm Özeti:

Osman Bey’in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey’in girişimleri ile Kayı Obası’nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi’ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu’ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun’u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir. Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu’yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey’den gelen haber obada bomba etkisi yaratır.

Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey’den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy’dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola’dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey’i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

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