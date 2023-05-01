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Medya Kuruluş Osman'da beklenmedik ayrılık! Peş peşe diziye veda edecekler
Medya

Kuruluş Osman'da beklenmedik ayrılık! Peş peşe diziye veda edecekler

Yeniakit Publisher
2023-05-01 08:37:00 - 2023-05-01 08:40:27
Kuruluş Osman'da beklenmedik ayrılık! Peş peşe diziye veda edecekler

ATV'de Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, “Kuruluş Osman” dizisinin yeni bir değişiklik olmazsa 131. bölümde 4. sezonunu tamamlaması planlanıyor. Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizi 5. sezonunda da seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Sevilen dizinin ekibinde sezon sonuna doğru 2 flaş ayrılık yaşanıyor.

Fenomen dizinin Şey Edebali’si Seda Yıldız ile Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy projeye veda ediyor.

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