Kuruluş Osman'da ayrılık iddiası! Gizemi çözüldü...

Kuruluş Osman'da sezon finali yapıldı. Diziye sonradan dahil olan ve performansıyla dikkat çeken bir ismin reyting rekortmeni yapıma veda ettiğine dair iddialar gündeme geldi.

Dizide Hazal Benli'nin oynadığı gizemli Zoe karakteri, Malhun Hatun'u öldürmek için harekete geçti. Bir zehir hazırlattı. Bu zehirle hem Malhun Hatun'u, hem Orhan'ı öldürecekti.

Nikola'nın obadaki ajanı Zoe, bu amaçla haince planını uygulamaya koydu. Fakat imdada Bala Hatun yetişti ve Zoe'nin bir hain olduğunu ortaya çıkardı.

Devamında yakalanan Zoe hapse atıldı. Zehir kattığı yemekleri yenmesi istendi. Dizi tam da bu anda sona erdi.

Zoe karakterini oynayan Hazal Benli'nin senaryo gereği diziden ayrıldığı iddia edildi.

Kuruluş Osman 64. Bölüm Özeti:

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud’un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas’ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola’nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun’u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya’dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun’dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar. Bala Hatun'un da hamile olduğu ortaya çıkar.