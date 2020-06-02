Kuruluş Osman'da adı geçen Engin Altan tüm kriterlerini bir bir sıraladı! Diziye gelecek mi?

TRT1 ekranlarında bir dönem baş rolünü üstlendiği Diriliş Ertuğrul dizi projesiyle heyecan fırtınası estiren Engin Altan Düzyatan davet edildiği sohbet programı esnasında kendisine yöneltilen ''Tekrar tarihi bir projede yer almayı düşünüyor mu?'' sorusunu yanıtlandırdı. Yeni yayın döneminde rakiplerini arkasında bırakarak başarılı bir çıkış elde eden Kuruluş Osman kadrosuna adını yazdırması beklenen Engin Altan Düzyatan, herhangi bir projede yer almayı kabul etmek için bundan böyle kriterlerle bulunduğunun özelikle altını çizdi. Şimdiden itibaren pek çok farklı açıdan değerlendirmeler yapacağını vurgulayan Engin Altan Düzyatan, koyduğu birtakım kriterlerden ötürü kendisine sunulan her teklife onay verecek biri olmadığını açıkça belirtti.

Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde olduğu gibi rol aldığı karakterleri tekrardan oynayarak tekrara düşmek istemediğini dile getiren Düzyatan'ın bu nedenle Kuruluş Osman dizi projesinin ekibine girmesi mümkün görünmüyor. Yaptığı açıklamaların ardından yeni dönemde birbiriyle benzerlik gösteren rollerde bulunmayacağının sinyallerini veren başarılı oyuncu için el sıkışacağı yapımın çok iyi projelendirilmesi ve toplumu etkileyebilecek roller olması da koşulları arasında bulunuyor.

''EVET OYNAYABİLİRİM, OYNAMAYABİLİRİM DE...''

“Bir projeyi seçerken tarihi proje mi, günümüz projesi mi diye değerlendirmiyorum. Hikayesine göre, oynayacağım karakterin bende yarattığı etkiye, ya da toplumda yaratacağı etkiye göre değerlendiriyorum artık. Hiç bilmiyorum, evet oynayabilirim. Oynamayabilirim de… Bu tamamen karşıma çıkacak senaryolara ve benim hissettiklerime bağlı.

''HEYECANLANDIRIYOR MU, HEYECANLANDIRMIYOR MU?''

Beni heyecanlandırıyor mu, heyecanlandırmıyor mu diye bakıyorum. Bu işin içinde olmak, o işin bende yaratacağı izlenimler, duygular beni tatmin ediyor mu etmiyor mu diye bakıyorum. Ya da rol beni zorlayacak mı ya da gerçekten benim bir şey yapmama gerek olmadan rahatlıkla oynayabileceğim bir rol mü?

''DAHA ÇOK ZORLAYACAK ROLLERDE OYNAMAK İSTİYORUM!''

Eğer rahatlıkla oynayabileceğim bir rol ise tercih etmek istemiyorum. Beni daha çok zorlayacak rollerde oynamak istiyorum. Kendimi öyle geliştirebileceğimi düşünüyorum. O yüzden de buna dikkat ediyorum.

''TEKRAR TEKRAR YAPMANIN MANASI YOK...''

Gerçekten beni zorlar mı, kendimi nasıl zorlayabilirim. Tek baktığım bu şu aralar. Çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben kariyerimin başından itibaren farklı farklı rolleri izlemeye özen gösterdim.”

Engin Altan Düzyatan’ın artık bir projeyi kabul etmesi için şartları şu şekildedir:

1-Rol kendisini zorlamalı.

2-Daha önce canlandırdığı bir rol olmamalı.

3-Toplumda etki bırakmalı.

4-Canlandıracağı karakter kendisini tatmin edebilmeli.

5-Senaryo çok etkili olmalı