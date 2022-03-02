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Medya Kuruluş Osman'a sürpriz transfer! Kalp Yarası'ndan geliyor
Medya

Kuruluş Osman'a sürpriz transfer! Kalp Yarası'ndan geliyor

ATV'de ekranlara gelen ve Çarşamba günleri zirveden düşmeyen Kuruluş Osman dizisine sürpriz iki oyuncu katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 16:16:00 -
Kuruluş Osman'a sürpriz transfer! Kalp Yarası'ndan geliyor

 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atv’nin Kuruluş Osman dizisi 3. sezonunda da seyirciyi ekran başına topluyor. Bozdağ Film’in imza attığı dönem dizisi şimdiden yeni sezon onayını aldı.

Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram’ın yönettiği diziyi Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter kaleme alıyor.

Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizinin kadrosuna son olarak Zehra Yılmaz ve Serdar Özer katıldı. Son olarak Kalp Yarası dizisinde rol alan Yılmaz dizide Malhun Hatun’un (Yıldız Çağrı Atiksoy) kuzeni Olcay Hatun, Özer ise nişanlısı Barkın Bey rolünü oynayacak.

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