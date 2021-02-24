  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman'a sürpriz isim! Diziye katıldı
Medya

Kuruluş Osman'a sürpriz isim! Diziye katıldı

Çarşamba günlerinin sevilen dizisi olan Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 11:40:00 -
Kuruluş Osman'a sürpriz isim! Diziye katıldı

Atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi ‘Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosuna usta bir isim katıldı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek merakla beklenen bölümünde usta aktör Şahin Ergüney ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken ‘Kuruluş Osman’da sürpriz bir karaktere hayat verecek Devlet Tiyatrosu sanatçısı Şahin Ergüney, kariyeri boyunca 60 civarında oyunda, oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmış deneyimli bir isim. Ergüney ayrıca yaklaşık 25 yıldır çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye sürpriz teklif: Birlikte yapabiliriz
Dünya

Türkiye'ye sürpriz teklif: Birlikte yapabiliriz

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Bakanı Raşid Meredov, Türkiye ile çalışıp ortak projeler üretebileceklerini söyledi.
ABD'den küstah S-400 açıklaması
Gündem

ABD'den küstah S-400 açıklaması

Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD'nin Patriot satışı konusunda sıkıntı çıkarmasının ardından Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'yi ..
ABD'li generalden Patriot itirafı
Dünya

ABD'li generalden Patriot itirafı

ABD'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan, ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hayten, Patriotların imalat sorunu olduğunu ve elle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay