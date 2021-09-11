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Medya Kuruluş Osman'a katılması istenen oyuncudan alkışlanacak hareket
Medya

Kuruluş Osman'a katılması istenen oyuncudan alkışlanacak hareket

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Kuruluş Osman'a katılması ısrarla istenen oyuncu Cengiz Coşkun'dan alkışlanacak bir hareket geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 13:10:00 -
Kuruluş Osman'a katılması istenen oyuncudan alkışlanacak hareket

İzlenme rekorları kıran 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde oynadığı Turgut Alp rolüyle ünlenen oyuncu Cengiz Coşkun'dan gönülleri fetheden bir davranış geldi.

Coşkun, Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği'ni ziyaret ederek özel gereksinimli çocuklarla vakit geçirdi.

Sabah'ta yayınlanan habere göre; Diriliş'in oyuncusu "Bugün çocuklarla birlikte olmak bana tarif edilemez his yaşattı. Onların yüzündeki samimi tebessümü görmek beni son derece mutlu etti.

Herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirse engelsiz bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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