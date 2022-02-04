Kuruluş Osman'a karşı varlık gösteremedi! Kanunsuz Topraklar final yapıyor
Çarşamba günleri ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman ile birklikte ekranlara gelen Kanunsuz Topraklar dizisi düşük izlenme oranları nedeniyle final yapma kararı aldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Annemizi Saklarken dizisi de ekranlara veda etmişti.
Çarşamba günleri reytinglerde 12'li rakamlara ulaşan Kuruluş Osman, birçok dizinin ekranlara veda etmesine neden oluyor.
Star Tv'de ekranlara gelen Annemizi Saklarken dizisinin ardından Kanunsuz Topraklar da Kuruluş Osman karşısında daha fazla direnç gösteremedi.
Fox Tv'nin başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı "Kanunsuz Topraklar" dizisi final yapıyor.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin reytinglerinin beklentinin altında çıkması ve yapımcı ile kanalın sürekli zarar etmesi üzerine erken final kararı alındı. Dizi haftaya ekrana gelecek 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.
"Kanunsuz Topraklar"da 1939 Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), Malik bey’in kızı Gülfem’in (Esra Bilgiç) aşkı etrafında yaşanan olaylar anlatılıyordu.