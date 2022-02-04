  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman'a karşı varlık gösteremedi! Kanunsuz Topraklar final yapıyor
Medya

Kuruluş Osman'a karşı varlık gösteremedi! Kanunsuz Topraklar final yapıyor

Çarşamba günleri ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman ile birklikte ekranlara gelen Kanunsuz Topraklar dizisi düşük izlenme oranları nedeniyle final yapma kararı aldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Annemizi Saklarken dizisi de ekranlara veda etmişti.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 17:37:00 -
Kuruluş Osman'a karşı varlık gösteremedi! Kanunsuz Topraklar final yapıyor

Çarşamba günleri reytinglerde 12'li rakamlara ulaşan Kuruluş Osman, birçok dizinin ekranlara veda etmesine neden oluyor.

Star Tv'de ekranlara gelen Annemizi Saklarken dizisinin ardından Kanunsuz Topraklar da Kuruluş Osman karşısında daha fazla direnç gösteremedi.

Fox Tv'nin başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı "Kanunsuz Topraklar" dizisi final yapıyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin reytinglerinin beklentinin altında çıkması ve yapımcı ile kanalın sürekli zarar etmesi üzerine erken final kararı alındı. Dizi haftaya ekrana gelecek 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.

"Kanunsuz Topraklar"da 1939 Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), Malik bey’in kızı Gülfem’in (Esra Bilgiç) aşkı etrafında yaşanan olaylar anlatılıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay