Kuruluş Osman'a ısrarla çağrılıyordu! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın dizisi belli oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde 5 sezon rol aldıktan sonra geçen yıl Kurşun isimli yapımda boy gösteren Engin Altan Düzyatan, düşük reytingler nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı. Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman dizisine katılacağı söylentileri ile geçen bir sezonun ardından ünlü oyuncunun yeni rotası belli oldu.

TRT1 ekranında yayınlanacak olan Barbaros isimli dizide Engin Altan Düzyatan’ın başrolde yer alacağı kesinleşti. Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu, konuyu köşesinde yazdı ve dizi hakkında da bazı detaylar verdi.

Hatırlanacağı gibi Barbaros dizisi en son Çağatay Ulusoy’un ayrılığı ile gündeme gelmişti. Engin Altan Düzyatan, dizide Barbaros Hayreddin Paşa karakterine hayat verecek. İşte Sina Koloğlu’nun yazısındaki detaylar:

“TRT için çekilecek ‘Barbaros’ dizisinde Barbaros karakterini Engin Altan Düzyatan oynayacak. Bu kesinleşti. Dizinin kanalda ocak ayında yayında olması planlanıyor. Henüz plato inşaatı başlamadı gelen bilgilere göre. Senaryoyu Ozan Aksungur ve Cüneyt Aysan birlikte yazıyor. Bakalım bizim ‘Barbaros’ nasıl olacak?”