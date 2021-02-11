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Medya Kuruluş Osman'a bomba isim! Malhun Hatun geliyor
Medya

Kuruluş Osman'a bomba isim! Malhun Hatun geliyor

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Malhun Hatun rolünü oynayacak olan yeni bir isim diziye katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 15:16:00 -
Kuruluş Osman'a bomba isim! Malhun Hatun geliyor

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Kuruluş Osman'da her geçen bölüm yeni heyecanlarla ekranlara gelirken ekibe önemli isimler katılıyor.

Dizide Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesini oynayacak isim belli oldu.

Tarihte Malhun Hatun diye geçen karakteri Yıldız Çağrı Atiksoy oynayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş, "Kuruluş Osman'da Malhun Hatun rolü Yıldız Çağrı Atiksoy'un oldu" dedi.

Malhun Hatun gerçekte kimdir?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

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