Kuruluş Osman'a beklenen isim dünyaca ünlü diziye katıldı

Diriliş Ertuğrul'un yıldız oyuncusu yeni projesiyle setlere geri döndü. Dizide Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Cengiz Coşkun yeni projesiyle çok konuşulacak. Kuruluş Osman'a geri dönmesi beklenen ünlü oyuncu Rus yapımı bir diziyle anlaştı. Cengiz Coşkun 4. sezondur ekranlarda olan Gold Diggers isimli dizide dikkatleri üzerine çekecek. Dizinin 4. sezonuyla çok yakında izleyici karşısında olacak.

Diriliş Ertuğrul dizisine Turgut Alp rolüyle damgasını vuran Cengiz Coşkun'un yeni projesi belli oldu. Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından bir süredir gelen teklifleri değerlendiren Cengiz Coşkun, Rusya'da çekimleri gerçekleştirilen Gold Diggers isimli dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu bu dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek. Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman dizisine katılması bekleniyordu. Dizinin hayranları bu haberi alır almaz büyük üzüntü yaşadı ama ilerleyen dönemlerde katılma imkanı hala bulunuyor.

Yeni projesi

Cengiz Coşkun, Rusya'da çekimleri gerçekleştirilen Gold Diggers isimli dizinin oyuncu kadrosuna katıldı.

4. sezonu çekiliyor

4. sezondur ekranlarda olan Gold Diggers isimli dizinin çekimleri bu sezon St. Petersburg'da (Saint Petersburg) gerçekleştirilecek.

Cengiz Coşkun bu projeyle kariyerinde ilk kez yurt dışında yayınlanan bir projede kamera karşısına geçmiş oldu.