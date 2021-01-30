Kuruluş Osman yıldızından bomba açıklamalar! Dizinin değeri 20 - 30 yıl sonra...

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın oyuncusu Ahmet Yenilmez, canlandırdığı Demirci Davut karakteri ve diziyle ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

‘Kuruluş Osman’da Demirci Davut karakterini canlandıran Ahmet Yenilmez, ‘Kuruluş Osman’ hakkındaki görüşlerini Ertuğrul Gazi’nin sözlerine atıfta bulunarak, şunları söyledi: “Biz hikaye anlatıcısıyız. Son dönem itibariyle dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 salgını her alanı daralttı. Daralan alanda durmaması gereken ana alanlardan birisi de sanattır bana göre. Bir işi yaptığınızda hedefiniz olur ama gelecekte yapmış olduğunuz işin doğurduğu sonuç sizin hayalinizin ötesinde olur. Bir nevi geleceğe söz söylersiniz. Ertuğrul Gazi’nin bundan önceki bölümlerde çok güzel bir sözü vardı. Demirciye dönüp, ‘Ahiler, sanatkarlar, esnaflar, her biriniz Demirci Davut usta gibi olun. Sizler de bir cihat yapıyorsunuz.’ Ben şuna kesinlikle inanıyorum ki bu işin nasıl bir iş olduğu, nasıl bir etki uyandırdığı 20-30 sene sonra çıkacaktır. Çünkü değerler yeniden anlam kazanıyor, coğrafyalar yeniden şekilleniyor. Kuruluş Osman senaryosunun verdiği mesajlar, bir nevi 20-30 yıl sonraya ekilmiş tohumlardır.”