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Medya Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman hangi gün başlayacak?
Medya

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman hangi gün başlayacak?

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi | ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Diziyi yakından takip edenler "Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-09-14 20:53:00 -
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman hangi gün başlayacak?

Kuruluş Osman dizisinin hayranları yeri bölümlerin ne zaman ekrana geleceğini araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman 65. Bölüm ne zaman hangi gün?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman hangi gün başlayacak?

65. Bölümün ne zaman yayımlanacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kulislerde dizinin eylül ayının son haftasında ekranlara geleceği konuşuluyor.

Yeni sezon için dizinin kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi isimler katıldı.

 

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