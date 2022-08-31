  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:
Medya

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman'ın 4.sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman bu hafta başlayacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon kadrosu:

Yeniakit Publisher
2022-08-31 17:51:00 -
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin 4.sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu. Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak dizisinin yeni sezona ekim ayında merhaba demesi bekleniyor.

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:

Kuruluş Osman dizisini yakından takip edenler yeni sezonda kadroya kimlerin dahil olacağını araştırmaya başladı. Henüz resmi açıklama yapılmasa da Destan dizisinde Çolpan Hatun karakterini oynayan İpek Karapınar'ın Kuruluş Osman ekibine dahil olacağı ileri sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23