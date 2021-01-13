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Medya Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam var mı?
Medya

Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam var mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm yayın akışında neden yer almıyor? Kuruluş Osman yeni bölüm yayın akışında neden yer almıyor? soruları merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 21:36:00 -
Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam var mı?

ATV ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan ve milyonların takip ettiği Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün ardından henüz fragmanın gelmemiş olması ‘’Kuruluş Osman bugün var mı, yok mu’’ sorularını akıllara getirdi. 13 Ocak ATV yayın akışı programı ise belli oldu. ATV yayın akışı programına göre Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu ise netlik kazandı.

Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam var mı?

Kuruluş Osman'ın 41. Yeni bölümü heyecanla beklenirken, bir sonraki bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. ATV'nin resmi internet sitesinden açıklanan yayın akışı programına göre akıllardaki sorular netlik kazandı. Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle Kuruluş Osman dizisi de bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile 20 Ocak Çarşamba günü ekranlarda olacak.

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