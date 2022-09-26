Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Diziyi takip edenler ‘Kuruluş Osman 99.bölüm ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 99.bölüm ne zaman yayımlanacak?

Kuruluş Osman dizisinin 4. Sezonu 99.bölümle başlayacak. Dizinin yeni bölümü 5 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak.

Kuruluş Osman 98.bölüm neler yaşandı?

Osman Bey için artık hedef Yenişehir’dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir’i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun’un akıbeti ne olacaktır?

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos’un elindedir. Romanos, Osman Bey’in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Kuruluş Osman konusu nedir?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.