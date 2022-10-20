Kuruluş Osman ve Destan'ın yapımcısı duyurdu!
Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Destan dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni dizi Avcı'yı duyurdu. Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı aksiyon macera türünde Avcı dizisi TRT 1 ekranların yayınlanacak.
Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Destan dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni dizi Avcı'yı duyurdu. Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı aksiyon macera türünde Avcı dizisi TRT 1 ekranların yayınlanacak.
Uğur Güneş Avcı dizisiyle ekrana dönüyor! Kuruluş Osman ve Destan'ın yapımcısı duyurdu
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Uğur Güneş bu defa çok farklı bir rolle ekranlarda olacak. Uğur Güneş, Burak Tozkoparan ve İdris Nebi Taşkan ile birlikte TRT'nin yeni dizisi Avcı'da başrol oynayacak.
AKSİYON DOLU HİKAYE
Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Destan dizilerine imza atan Bozdağ Film'in yeni projesinin yönetmenliğini Can Emre, senaristliğini ise Atilla Ergin üstleniyor.
7-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen MIPCOM fuarında ilk kez görücüye çıkan yapım, aksiyon dolu hikayesiyle dikkat çekecek. Avcı, yakında TRT 1'de başlıyor.
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