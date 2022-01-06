Kuruluş Osman ve Destan'dan kötü haber! Yapım şirketi duyurdu

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman ve Destan dizileri sette görülen koronavirüs vakaları nedeniyle tatile girdi. Kuruluş Osman ve Destan'ın yapımcısı Bozdağ Film'den yapılan açıklamada, dizilerde rol alan oyunculardan bazılarının koronavirüse yakalandığı ve bu nedenle iki dizinin de çekimlerinin durduğu belirtildi. Hayranlarının merakla beklediği Kuruluş Osman ile Destan dizilerinin yeni bölümleri ise iki haftalık aranın ardından ekrana gelecek.

Ekranların sevilen dizileri Kuruluş Osman ve Destan koronavirüs yüzünden tatile girdi. Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı Kuruluş Osman ile Ebru Şahin'in Akkız'ı canlandırdığı Destan dizilerinin çekimleri koronavirüs vakaları nedeniyle durduruldu.

Kuruluş Osman ve Destan dizilerinin yapımcısı Bozdağ Film sosyal medya hesabından sevilen dizilerin iki hafta ekranlardan uzak kalacağını duyurdu.

Destan’ın yeni bölümü 18 Ocak 2022’de, Kuruluş Osman ise 19 Ocak 2022’de yeni bölümleriyle ekranlarda olabilecek.

Kovid vakaları

Bozdağ Film'den yapılan açıklamada her iki dizide de oyuncular arasında koronavirüs vakaları görüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde Türkiye'de ve dünyada yeniden yükselişe geçen korona vakaları setlerimizi de etkilemiş olup, bazı

oyuncularımızın testlerinin pozitif çıkması üzerine yaşanan bu durum nedeniyle 'Destan' ve 'Kuruluş Osman' dizilerimizin

çekimlerinde gecikmeler yaşanmıştır. Oyuncularımızın ve ekibimizin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu belirtir, Destan ve Kuruluş Osman'ı merakla bekleyen seyircilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz. Destan 18 Ocak Salı, Kuruluş Osman da 19 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle atv ekranlarında olacak."