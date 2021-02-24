Kuruluş Osman Umur Beyi kim oynuyor?

Malhun Hatun’un babası Umur Bey’in hayatı ve tarihteki yeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman Umur Bey kimdir? Malhun Hatun’un babası Umur Bey’in hayatı ve tarihteki yeri…

Umur Bey kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde son haftalarda en çok konuşulan karakterlerden bir tanesi Malhun Hatun oldu. Geçtiğimiz haftalarda dizinin kadrosuna dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy'un ardından Malhun Hatun'un babası Umur Bey'in tarihteki yeri de merak edildi. Umur Bey'i tam adı Aydınoğlu Gazi Umur Bey olup, Aydınoğulları Beyliği'nin ikinci ve en ünlü beyidir.

Umur Bey'i kim oynuyor?

Kuruluş Osman dizisinde Umur Bey karakterini oyuncu Şahin Ergüney oynuyor. Devlet Tiyatrosu sanatçısı Şahin Ergüney, kariyeri boyunca 60 çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı.