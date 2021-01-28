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Tarih Kuruluş Osman savcı nasıl ölüyor? Savcı Bey gerçekte nasıl öldü?
Tarih

Kuruluş Osman savcı nasıl ölüyor? Savcı Bey gerçekte nasıl öldü?

Savcı Bey tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman son bölümüyle yine reyting rekorları kırdı. Osman’ın Bey olmasından sonra fetih mücadeleleri için kolları sıvadı. Osman Bey, alpleri Nikolo’nın kalesine gönderip Türkler ile savaş hazırlıkları yapan tekfurların öldürülmesini istedi. Ancak, Bayhoca’nın gizlice kaleye girmesi planları alt üst etti ve alpler kalede rehin alındı. Ancak kaleye giren Osman Bey, alplerini kurtardı ancak, Nikola’ya rehin düşen Bayhoca’yı kurtaramadı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte Nikola’nın Savcı Bey’in öldüğünü söylüyor. Peki Savcı Bey nasıl öldü? Savcı Bey gerçekte nasıl öldü?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 09:53:00 - 2021-01-28 09:58:42

Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümde, Nikola’ya esir düşen Bayhoca’yı kurtarmak için Savcı Bey’in harekete geçtiği ancak Nikola’nın söylediğine göre Savcı Bey, oğlu Bayhoca’yı kurtarmak isterken öldüğü söyleniyor. Alpler, Kayı Obasına ölmüş birini getiriyor. Kayı Obasınına getirlen kişinin kim olduğunu öğrenmek için Osman Bey, harekete geçerken, Savcı Bey’in eşi Lena ise ağlayarak feryad ediyor. Nikola da Bayhoca’ya Savcı Bey’in kendisinin yüzünden öldüğünü söylüyor. Peki tarihte Savcı Bey nasıl öldü?

Savcı bey gerçekte nasıl öldü?

Saru Batu Savcı Bey’in ölüm tarihi 1287 olarak görünüyor. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Savcı Bey’in iki oğlu bulunmaktadır bunlar Bayhoca ve Süleyman Bey'dir. Savcı Bey Domaniç Savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakterini Kanbolat Görkem Aslan canlandırıyor.

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