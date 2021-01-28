Kuruluş Osman savcı nasıl ölüyor? Savcı Bey gerçekte nasıl öldü?

Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümde, Nikola’ya esir düşen Bayhoca’yı kurtarmak için Savcı Bey’in harekete geçtiği ancak Nikola’nın söylediğine göre Savcı Bey, oğlu Bayhoca’yı kurtarmak isterken öldüğü söyleniyor. Alpler, Kayı Obasına ölmüş birini getiriyor. Kayı Obasınına getirlen kişinin kim olduğunu öğrenmek için Osman Bey, harekete geçerken, Savcı Bey’in eşi Lena ise ağlayarak feryad ediyor. Nikola da Bayhoca’ya Savcı Bey’in kendisinin yüzünden öldüğünü söylüyor. Peki tarihte Savcı Bey nasıl öldü?

Savcı bey gerçekte nasıl öldü?

Saru Batu Savcı Bey’in ölüm tarihi 1287 olarak görünüyor. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Savcı Bey’in iki oğlu bulunmaktadır bunlar Bayhoca ve Süleyman Bey'dir. Savcı Bey Domaniç Savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakterini Kanbolat Görkem Aslan canlandırıyor.