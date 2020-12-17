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Medya Kuruluş Osman rezil diziyi fena tokatladı!
Medya

Kuruluş Osman rezil diziyi fena tokatladı!

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:38:00 -
Kuruluş Osman rezil diziyi fena tokatladı!

İkinci sezonunda da büyük başarılar kazandıran Kuruluş Osman temposundan bir şey kaybetmeden ilerlemeye devam ediyor.

Dün 38. Bölümü ile nefes kesen Kuruluş Osman’da heyecan her geçen hafta bir kez daha artıyor. Prodüksüyonu ve senaryosuyla dikkat çeken dizi başarısını her geçen hafta katlıyor.

Reytinglere yansıdı

Kuruluş Osman’ın başarısı reyting sonuçlarına da yansıdı. 16 Aralık Çarşamba akşamı totalde 13’lü reytinglere varan Kuruluş Osman birincilik elde ederek, ikinci sıradaki Sadakatsiz’in önüne geçti.

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