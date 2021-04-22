Kuruluş Osman reytinglerde yine ezdi geçti

Yayına girdiği günden beri izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, adından söz ettirmeye devam ediyor. Yurt dışında da büyük takipçi kitlesine sahip olan dizinin dün yayınlanan 55. bölümü de ilgiyle takip edildi. #TürkünAdaleti etiketiyle sosyal medyada günde olan Kuruluş Osman, Çarşamba akşamının en fazla izlenen yapımı oldu.

Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 55.'inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,62 izlenme oranı ve %27,77 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %10,56 izlenme oranı ve %23,24 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,20 izlenme oranı ve %27,25 izlenme payı alarak çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu.

Kuruluş Osman’ın 55. bölümünde neler oldu?

Kuruluş’un 55'inci bölümüne, Osman Bey savaş meydanında Nikola'yı bozguna uğrattı ve tekfurlarının zulmünden kaçan Yarhisar halkına kucak açtı.

Söğüt'ü ele geçirmek için düzenlediği harekat Osman Bey tarafından engellenen Nikola, Osman Bey'in savaş meydanında kendisine meydan okuması ile ne yapacağını şaşırdı.

Söğüt'ün altındaki tünellerin patlatıldığını ve askerlerinin öldüğünü öğrenen Nikola, Malhun Hatun'un da Osman Bey'le birlikte savaştığını görünce çareyi kaçmakta buldu. Osman Bey'in bu zaferi, uç bölgesinde sevinçle karşılandı.

Togay'ın vergi talebi nedeniyle halkına zulmeden tekfurlarından kaçan Yarhisar halkı, Osman Bey'in adaletine sığınmak üzere Kayı Obası'na geldi. Osman Bey sığınmacılara kol kanat gererken, Nikola ile yeniden ittifak kuran Togay bu gelişmeden rahatsız oldu. Camuha'yı obaya göndererek sığınmacıların iade edilmesini talep eden Togay, Osman Bey'den olumsuz cevap alınca Kayıları uç bölgesinden söküp atmak için harekete geçti.

Osman Bey, Nikola'nın planlarını öğrenmek için Melik'i bir kez daha İnegöl Kalesi'ne gönderdi ancak Nikola sığınmacılar arasına yerleştirdiği ajanı sayesinde Süleyman ve Melik'in Osman Bey'in tutsağı olduğunu öğrenmişti. Melik, Nikola tarafından infaz edilirken, Osman Bey papaya yazdığı mektupla birlikte Süleyman'ı salıvermeye karar verdi.

İnegöl Kalesi'ni ele geçirebilmek için ticaret anlaşmasını sürdürmek isteyen ve Nikola ile görüşen Umur Bey, Malhun Hatun'dan Osman Bey'e destek vermemesini istedi.

Aksaçlı ile görüşüp stratejisini kuran Osman Bey, Nikola ve Togay'ın harekat hazırlığından emin olarak alplerini topladı. Malhun Hatun ise babasının emrine karşı gelerek alpleri ile birlikte Osman Bey'in ordusuna katılmaya karar verdi.