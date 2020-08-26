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Medya Kuruluş Osman oyuncusundan heyecanlandıran paylaşım!
Medya

Kuruluş Osman oyuncusundan heyecanlandıran paylaşım!

Türkiye’de en çok izlenen yapımlar arasına giren Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Didem Balçın, yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:42:00 -
Kuruluş Osman oyuncusundan heyecanlandıran paylaşım!

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 2. Sezon hazırlıklarına başlamıştı. Çekimlerin başladığını duyurduğumuz tarihten bu yana Cüneyt Arkın ve Ekran Avcı’yı kadrosuna katan dizi yeni sezonda çok ses getireceğe benziyor.

Dizinin Selcan Hatun’u Didem Balçın sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında 2. Sezon için geri sayımı bu sözleriyle başlattı.

“Geri sayıma başladık. Yeni sezon tüm heyecanlıyla yaklaşmakta.. Biz heyecanla hazırlıklara başladık. Peki siz hazır mısınız?”

Dizinin fanları yüzlerce yorumla sabırsızlıkla beklediklerini bildirdi.

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