Kuruluş Osman oyuncusu dolandırıldı

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, Sapanca'da sahte bungalov işletmesi tarafından dolandırıldı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, Ramazan Bayramı'nı Sapanca'daki bungalov evlerde geçirmek istedi. Instagram'da gördükleri bir firmaya ücretin yarısını ödeyip rezervasyon yaptırdılar. Dün sabah Sapanca'ya gittiklerinde ise dolandırıldıklarını anladılar. Sosyal medyada ilanlarını görüp beğendikleri Sapancalux Bungalov Evler’e rezervasyon yaptıran çift, Konaklama ücretinin yarısı olan 6 bin TL’yi de önceden banka yoluyla gönderdiler. Fakat konuma ulaştıklarında dolandırıldıklarını anladılar. Atiksoy, "Bunlar dolandırıcı çeteymiş. Bayram günü kalktık gittik ama böyle bir yer yok" dedi ve ekledi:

"O paranın kat kat fazlası çıkacak sizden, rezil pislikler. Bizi dolandırmanın bedelini ödeyeceksiniz. Asla peşinizi bırakmayacağız. Telefon ettik, 'Yanlış numara' diye açtı yüzsüzler. Berk'i de beni de sosyal medyadan engellediler. İlk işimiz dava açmak olacak."



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