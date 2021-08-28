Kuruluş Osman oyuncusu çileden çıktı

Yeniakit Ankara

İstanbul sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna attığı görüntüler sonrası Türk sinema, dizi oyuncusu ve film yapımcısı İsmail Hakkı sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Türk sinema, dizi oyuncusu ve film yapımcısı İsmail Hakkı, “Açık söylüyorum; Sebzeleri fiyat sebebiyle çöpe atanlar, ötv inerken araçları kapatıp milleti zora koşanlar, fahiş fiyat yüküyle milleti boğan komisyoncular, tekelciler, ‘ben kazanayım da millet ne yaparsa yapsın’ diyenler Pkk’dan da Fetö’den de daha hain ve aşağılıktır!!” ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı kimdir?

İsmail Hakkı, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sırasıyla Trabzon, Konya, Malezya ve Almanya'da eğitim gördü. Konya'da yaşadığı süre içerisinde Konya Anadolu Sahnesi'nde aktif olarak tiyatro ile ilgilendi, aynı zamanda profesyonel lisanslı sportif faaliyetlerde yer aldı. Oyuncu Kuruluş Osman'da da oynadı.