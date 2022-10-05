Kuruluş Osman Olof kim tarihte var mı? Nihat Altınkaya kim?

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu 5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak. Dizinin yeni sezon kadrosuna on bir yeni isim katıldı. Diziyi yakından takip edenler ise Olof karakterinin kim olduğunu araştırıyor.

Kuruluş Osman Olof kim tarihte var mı?

Olof, Pagan inancına sahiptir. İri yarı görüntüsüyle korku salmaktadır. Konstantinopolis'te yaşan ünlü bir komutandır. Bilindiği gibi dizide yer alan bazı karakterler tarihi kaynaklarda yer almayabiliyor. Söz konusu karakterler tarihi kimliklerden esinlenilmiş olabiliyor.

Nihat Altınkaya kim?

Nihat Altınkaya 28 Eylül 1979'da Karabük'te dünyaya geldi. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük’te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmıştır. İstanbul'da boks eğitimi alan Altınkaya, Fenerbahçe'nin boks şubesinde sporculuk yapmıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul’da yaşamaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Nihat Altınkaya oynadığı diziler:

Binbir Gece

Menekşe ile Halil

Kurtlar Vadisi Pusu

Dudaktan Kalbe

Yaprak Dökümü

Kahramanlar

Unutulmaz

Tozlu Yollar

Karadayı

Kara Para Aşk

Medcezir

Kara Ekmek

Yüksek Sosyete

Söz

elemi Bırakma

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