Dizilerde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Ekranların sevilen yapımları yayın tarihi için gün sayarken pek çok dizi oyuncu değişiklikleri ile yeni sezona merhaba diyecek. Bu yapımlardan biri de izleyenlerin yayınlandığı ilk günden bu yana ekrana kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman dizisi. Oyuncu kadrosunu her geçen gün güçlendiren Kuruluş Osman’ın yeni sezon tarihi de takipçileri tarafındam merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Kuruluş Osman 4. Sezon tarihi…

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizilerinden Kuruluş Osman yeni sezon için gün sayıyor. Sette hazırlıklar tamamlanırken, yaz boyu oyuncu değişiklikleriyle çokça konuşulan Kuruluş Osman’ın 4. Sezon tarihi merak ediliyordu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Kuruluş Osman 4. Sezon tarihi…

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geriden bıraktığımız sezonda final bölümyle izleyici ekranlara kilitleyen tarihi dizi Kuruluş Osman, yeni sezona hazır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Osman'ın hayatına ve başarılarına odaklanan ve başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonun ise ekim ayının ortalarında başlaması bekleniyor.