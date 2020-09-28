Kuruluş Osman mı, Uyanış Büyük Selçuklu mu?

TRT1’in kaliteli yapımlarından Diriliş Ertuğrul dizisi Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu konu alışı ve güçlü oyuncu kadrosu ile çok izlenmiş çok beğeni toplamıştı. TRT1 yeni sezonda da sağlam bir tarihi dizi ile izleyiciyi heyecanlandırmayı başardı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu akşam ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak. TRT1 ekranlarında yayına başlayacak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin, Çarşamba akşamları ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin reytinglerini zorlayacağı düşünülüyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki savaş sahnelerinin güçlü olması ile Kuruluş Osman dizisine fark ortaya koyacağı şimdiden en çok konuşulan konulardan biri. Savaş ve tarihi dizilerinde en ciddi yapımlara imza atan TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile de bu özelliğini bir kez daha kanıtlayacak. Peki, TRT1’in beklenen yeni yapımı Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili ilk yorumlar nasıl?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yorumları

Uyanış BÜYÜK Selçuklu dizisi ile buluşmak için saatleri sayan izleyiciler Twitter’da #UyanışBüyükSelçuklu etiketi ile yorumlarda bulundu. Kısa sürede #UyanışBüyükSelçuklu etiketi trend listesine girdi. İşte o etiket altında gelen yorumlardan bazıları…

Dizinin yapımcısı Emre Konuk "Hazır mıyız?" yorumunu paylaştı:

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah rolünü oynayacak oyuncu Buğra Gülsoy'un yorumu:

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi daha yayınlanmadan önce bile oyuncu kadrosu ile de adından sıkça bahsedilmeye başlandı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri…

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Buğra Gülsoy Sultan Melikşah’a, Ekin Koç Sencer’e, Mehmet Özgür Nizamülmülk’e, Hatice Şendil Terke Hatun’a, Leyla Lydia Tuğutlu Elçin Hatun’a, Sevda Erginci Turna’yı oynayacak.

TRT, dizisinin fragmanını şu ifadelerle paylaştı:

"Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü “Uyanış: Büyük Selçuklu”, 28 Eylül Pazartesi @TRT1’de başlıyor!"