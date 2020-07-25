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Medya

Kuruluş Osman izleyicilerine müjde! Çekimlerin ve yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu

Son sezonu reyting rekorları ile bitiren TRT’nin Kuruluş Osman dizisi için kulislerde yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı konuşulmaya başlandı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlayacak olan 2. Sezon çekimleri kurban bayramından sonra başlayacak. Yeni sezonun ise Eylül ayında sevenleri ile buluşacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 12:35:00 - 2020-07-25 13:23:26

TRT’nin Diriliş Ertuğrul’dan sonra en çok izlenen dizisi haline gelen ve tüm dünya tarafından çok sevilen, başrolünü Burak Özçivit’in paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, Kurban Bayramı’ndan sonra sevenleri ile buluşacak.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgiye göre, Kurban Bayramı’ndan sonra bir çok dizinin yeni sezon çekimlerinin başlayacağı ve yeni sezon dizilerin 7 Eylül’den sonra yayınlanacağı söylendi.

Twitter hesabı bulunan diziler hakkında bilgilen paylaşan sayfanın açıklaması ise şu şekilde;

“Bayram sonrası tüm setler başlıyor. Emekçi kardeşlerime kolaylıklar diliyorım. #kuruluşosman… 7 Eylül haftası yeni sezon başlıyor şu an için planlanan ortak takvim bu...”

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