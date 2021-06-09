Kuruluş Osman hayranlarını üzecek! Resmen duyuruldu

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen "Kuruluş Osman" için karar alındı. Ancak detaylara geçmeden evvel bu hafta sevilen dizide neler olacağını anlatalım.

Kara Şaman Togay'dan intikam almak için and içen Osman Bey dizinin 62’nci bölümünde nihayet bu dileğine kavuşur.

Bamsı Bey’in intikamını alan Osman Bey'i zor duruma düşürmek isteyen Moğol Valisi Yargıcı Kayı Obası’nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep eder.

Togay’ın elinden kaçırılıp infaz edilmesine sinirlenen Moğol Valisi Yargıcı, İnegöl Kalesi’ne giderek Nikola ile görüşüp desteğini sunar.

Moğollardan gelecek dev ordunun planlarını yapan Nikola zaman kaybetmeden harekete geçer.

Osman Bey bu ittifakı bozmak için elini çabuk tutması gerektiğini düşündüğü anda Malhun Hatun’un verdiği müjde onu sevince boğar.

Çarşamba akşamı ekranlara gelecek bölümde Malhun Hatun’un Osman Bey’e verdiği müjde ve yaşanan gelişmeler karşısında Osman Bey'in nasıl hareket edeceği merak ediliyor.

Sezon finali tarihi belli oldu

Dizinin son bölümün olacakları da aktardıktan sonra gelelim son habere; Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı sevilen dizide sezon finali tarihi belli oldu.

Gelen son haberlere göre; tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman 23 Haziran Çarşamba günü 64. bölümü ile sezon arasına girecek.

Sevilen dizi yeni sezonu ile eylül ayında ekranlarda olmaya devam edecek.