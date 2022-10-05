  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'dan İstanbul'a geliyordu! Acil iniş yaptı

Dünya diken üstünde: Putin, nükleer denizaltısı Belgorod’u harekete geçirdi!

Sosyal medya yasası Pinokyo Özdağ'ı hoplattı... ‘Artık yalan söyleyemem’ telaşı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini ilan etti! Bomba tüyo: Bunu yapan zengin olur

18 lirayı geçen dolar için gündeme oturacak çıkış! Dolar kurunu kimin yükselttiğini açıkladı

Avcılar Belediyesi'nde dev yolsuzluk! CHP’liler belediyeyi FETÖ imamı Erkan Karaarslan’la birlikte soydu!

Sınırları kaldırıp öyle bir şey yaptılar ki… Köyde işsizliği bitiren formül

AB'den Rusya'ya bir hamle daha! Yeni yaptırım paketleri yolda

Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi!

Böyle olur CHP’nin dayanışma yemeği! Buluşmada yumruklar konuştu
Medya Kuruluş Osman Fdigg kimdir gerçekte yaşamış mı? Frigg karakterini kim oynuyor İpek Karapınar kimdir?
Medya

Kuruluş Osman Fdigg kimdir gerçekte yaşamış mı? Frigg karakterini kim oynuyor İpek Karapınar kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için kadroya 11 yeni isim dahil edildi. Dizide yer alan yeni karakterlerden biri de Frigg oldu. Peki, Frigg kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-10-05 17:33:00 -
Kuruluş Osman Fdigg kimdir gerçekte yaşamış mı? Frigg karakterini kim oynuyor İpek Karapınar kimdir?

Kuruluş Osman 4.sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Diziye dahil olan karakterler ve oyuncular ise mercek altına yatırıldı. Peki, İpek Karapınar kimdir?

Kuruluş Osman Fdigg kimdir gerçekte yaşamış mı?

Cesur, gözü kara ve savaşçı olan Frigg, düşmanlarına korku salmaktadır. Savaşçılığı kadar casusluğuyla da ön plana çıkar.

Frigg karakterini kim oynuyor İpek Karapınar kimdir?

Dizide Frigg rolünü oyuncu İpek Karapınar oynuyor.

İpek Karapınar 20 Mart 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.

İpek Karapınar oynadığı diziler:

Köprü

Hatırla Sevgili

Talih Kuşu

Kurtlar Vadisi Pusu

Doludizgin Yıllar

Zehirli Sarmaşık

Küçük Sırlar

Ustura Kemal

Adını Kalbime Yazdım

Hayat Yolunda

Kırgın Çiçekler

Nöbet

Destan

Kuruluş Osman Olof kim tarihte var mı? Nihat Altınkaya kim?
Kuruluş Osman Olof kim tarihte var mı? Nihat Altınkaya kim?

Medya

Kuruluş Osman Olof kim tarihte var mı? Nihat Altınkaya kim?

Kantakuzenos kimdir? Kuruluş Osman Kantakuzenos rolünü kim oynuyor?
Kantakuzenos kimdir? Kuruluş Osman Kantakuzenos rolünü kim oynuyor?

Medya

Kantakuzenos kimdir? Kuruluş Osman Kantakuzenos rolünü kim oynuyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23