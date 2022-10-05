Kuruluş Osman Fdigg kimdir gerçekte yaşamış mı? Frigg karakterini kim oynuyor İpek Karapınar kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için kadroya 11 yeni isim dahil edildi. Dizide yer alan yeni karakterlerden biri de Frigg oldu. Peki, Frigg kimdir?
Kuruluş Osman 4.sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Diziye dahil olan karakterler ve oyuncular ise mercek altına yatırıldı. Peki, İpek Karapınar kimdir?
Kuruluş Osman Fdigg kimdir gerçekte yaşamış mı?
Cesur, gözü kara ve savaşçı olan Frigg, düşmanlarına korku salmaktadır. Savaşçılığı kadar casusluğuyla da ön plana çıkar.
Frigg karakterini kim oynuyor İpek Karapınar kimdir?
Dizide Frigg rolünü oyuncu İpek Karapınar oynuyor.
İpek Karapınar 20 Mart 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.
İpek Karapınar oynadığı diziler:
Köprü
Hatırla Sevgili
Talih Kuşu
Kurtlar Vadisi Pusu
Doludizgin Yıllar
Zehirli Sarmaşık
Küçük Sırlar
Ustura Kemal
Adını Kalbime Yazdım
Hayat Yolunda
Kırgın Çiçekler
Nöbet
Destan