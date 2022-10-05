Kuruluş Osman dizisinde yeni sezon başladı. Yeni sezon kadrosuna on bir yeni isim dahil edildi. Diziye eklenen karakterlerden biri de Erik oldu. Peki, Erik rolünü kim oynuyor?

Kuruluş Osman Erik kimdir kim oynuyor?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Erik karakterini Talat Can Büyükaltay oynuyor.

Vahşi bir savaşçı olan Erik, savaş meydanında en önde gider düşmanın savunmasını dağıtır. Güçlü ve heybetli görüntüsüyle düşmanlarına korku verir.

Talat Can Büyükaltay kimdir?

Talat Can Büyükaltay 21 Mayıs 1981'de dünyaya geldi. Talat Can Büyükaltay rol aldığı yapımlar:

Elkızı

Ex Aşkım

Hekimoğlu

Şampiyon

Muhteşem İkili

Şahsiyet