Kuruluş Osman dizisinin yönetmeni kızdı! Ünlü oyuncu imzayı attı

Çekimleri devam eden iki diziden birisi Kuruluş Osman... Bazı diziler ise 2-3 hafta içinde yeniden çekimlere başlıyor… Didem Balçın, Diriliş Ertuğrul’da olduğu gibi Kuruluş Osman’da da yer alan bazı oyunculardan birisi…

Selcan hatun olarak izlediğimiz Didem Balçın, geçtiğimiz gün nişanlısı Can Aydın ile ani bir nikah ile evlendi. Mart ayında nişan yapan çift, Haziran’da düğün planlıyordu. Ancak koronavirüs ortaya çıkınca planlar bozuldu.

Kuruluş Osman dizisinin yönetmeni Metin Günay ile konuşan Didem Balçın, bu görüşmeden sonra fikrini değiştirdi. Balçın, Metin Günay ile arasında yaşanan konuşmanın ani evliliklerine neden olduğunu anlattı.

İşte Balçın’ın o açıklaması:

“Oynadığım “Kuruluş” dizisinin yönetmeni Metin Günay, “Ne yaptın düğünü?” diye sorunca, “Hocam, bu dönem zor. Kışa artık!” dedim. Kızdı bana. Ve şöyle bir şey söyledi: “Düğün nedir ki? Yeter ki gönüller bir olsun, at imzanı, kur yuvanı…” Düşündüm, haklıydı! Sahip olduğum yuva gibi, yuva kurabileceğim adamı bulmuşum.

Ailesi, aynı benim ailem gibi. Düşünce yapımız, hayata bakışımız, ailelerimize verdiğimiz değer aynı. “Atalım imzalarımızı, kuralım hayatımızı, oturalım evimizde. Her şey eskisi gibi olunca, gider düğünümüzü de yaparız!” dedik. Ve bugün attık imzalarımızı!”