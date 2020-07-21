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Medya

Kuruluş Osman dizisine katıldığı iddia edilen Cüneyt Arkın'ın paylaşımına yorum yağdı: 'Kuruluş'a hoşgeldin'

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde 'aksakallıların reisi' rolünü oynayacağı iddia edilen Cüneyt Arkın'ın sosyal medya paylaşımına yorum yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 20:36:00 - 2020-07-21 20:47:22

Oyuncu Cüneyt Arkın'ın Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı iddia edilmişti.

Arkın, dizide seyircilerin karşısına 'aksakallıların reisi' olarak çıkacak.

'Kuruluş'a hoşgeldin'

Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından 1973 yılında çekilen ve başrolünde oynadığı "Kara Murat Fatih'in Ferman'ı" isimli filmden bir sahne paylaştı.

Arkın'ın bu paylaşımına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

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