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Medya Kuruluş Osman dizisinde yakıcı yeni karar!
Medya

Kuruluş Osman dizisinde yakıcı yeni karar!

Reting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde yeğeni Bayhoca’yı Nikola’nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi’ni teslim edeceğini açıklayan Osman Bey, bu kararı nedeniyle Bamsı Bey’in sert tepkisi ile karşı karşıya kalır.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 13:31:00 -
Kuruluş Osman dizisinde yakıcı yeni karar!

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 44. yeni bölümü ile 3 Şubat Çarşamba akşamı ekrandaki yerini alacak. Osman bey her cephede ateş altında kalacak, peki bu cendereden nasıl çıkacak? Dizinin yeni bölümü aksiyon dolu olacak. Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın 3 Şubat Çarşamba saat 20:00’de heyecanın zirve yapacağı bir bölümle ATV’de ekranında…

Dizinin 44’üncü bölümünde yeğeni Bayhoca’yı Nikola’nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi’ni teslim edeceğini açıklayan Osman Bey, bu kararı nedeniyle Bamsı Bey’in sert tepkisi ile karşı karşıya kalır. Osman Bey’in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans’la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos’la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi’nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca’yı geri alabilmek için Flatyos’tan yardım ister.

Savcı Bey’in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola’yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

Osman Bey, Bayhoca’ya karşılık Kulucahisar Kalesi’ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey’e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun’un hedefi ne? Lena Hatun’un Flatyos’tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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