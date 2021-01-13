  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman dizisi neden yok?
Medya

Kuruluş Osman dizisi neden yok?

Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman ATV yayın akışı 13 Ocak 2021 Kuruluş Osman neden yok? soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-13 20:50:00 -
Kuruluş Osman dizisi neden yok?

ATV ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan ve milyonların takip ettiği Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman dizisini ekranlarda göremeyen izleyiciler Kuruluş Osman dizisi neden yok? sorusuna yanıt aradı.

Kuruluş Osman dizisi neden yok?

Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle Kuruluş Osman dizisi de bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Yeni bölümü ne zaman?

Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ile 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya

"Gövde gösterisi" yaptı! İran tarihinin en büyük savaş gemisi tanıtıldı

İran tarihinin en büyük savaş gemisi bu sabah büyük bir törenle tanıtıldı. Geminin 6 helikopter, sürat botları ve deniz özel kuvvetlerini ta..
Dünya yaptığı el hareketini konuşuyordu! Öldürüldü
Dünya

Dünya yaptığı el hareketini konuşuyordu! Öldürüldü

Youtube'a çektiği videolarla binlerce takipçi edinen Suriyeli Youtuber Ümmü Seif'in yayınladığı son videodaki el işaretinin ardından öldürül..
Milyoner'e damga vurdu! Basit soruda elenen genç kız bakın ne yaptı
Medya

Milyoner'e damga vurdu! Basit soruda elenen genç kız bakın ne yaptı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üçüncü soruda elenen Esranur Balcı isimli yarışmacı, programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Bu kı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay