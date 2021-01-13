Kuruluş Osman dizisi neden yok?
Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman ATV yayın akışı 13 Ocak 2021 Kuruluş Osman neden yok? soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
ATV ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan ve milyonların takip ettiği Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman dizisini ekranlarda göremeyen izleyiciler Kuruluş Osman dizisi neden yok? sorusuna yanıt aradı.
Kuruluş Osman dizisi neden yok?
Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle Kuruluş Osman dizisi de bu akşam ekranlara gelmeyecek.
Yeni bölümü ne zaman?
Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ile 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.