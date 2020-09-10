Kuruluş Osman dizisi Ertuğrul Bey Tamer Yiğit kimdir?
Ertuğrul Bey’i kim oynayacak? Ertuğrul Bey’i kim oynuyor? Kuruluş Osman dizi ikinci sezona merhaba demenin heyecanını yaşarken, Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil olan ve Ertuğrul Bey’i oynayacak olan Tamer Yiğit’in kim olduğu Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon fragmanı sonrası merak edilmeye başlandı. AK Parti’nin kurucular kurulu arasında da yer alan Tamer Yiğit, Kurtlar Vadisi Pusu ve Çiçek Taksi gibi dizilerde de yer alan Tamer Yiğit kimdir? Tamer Yiğit kaç yaşında? Tamer Yiğit nereli? Tamer Yiğit hangi filmlerde oynadı? İşte kuruluş Osman Ertuğrul Bey-Tamer Yiğit biyografisi.
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in hayatını konu alan ve geçtiğimiz sezon reytingleri alt üst eden ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ikinci sezona bomba isimlerle geliyor. Yeşilçam’ın iki usta ismi olan Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit’i de kadrosuna dahil eden Kuruluş Osman ikinci sezonun ilk fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin fragmanında Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit’e yer verilmesi izleyicileri heyecanlandırdı. Kuruluş Osman dizisinde Cüneyt Arkın Aksakallar'ın reisine hayat verirken Tamer Yiğit ise Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’i oynayacak. Peki kim bu Tamer Yiğit? Tamer Yiğit nereli ve kaç yaşında? İşte Tamer Yiğit hayatı biyografisi.
Tamer Yiğit kimdir?
Tamer Yiğit hangi filmlerde oynadı?