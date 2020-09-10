Kuruluş Osman dizisi Ertuğrul Bey Tamer Yiğit kimdir?

Ertuğrul Bey’i kim oynayacak? Ertuğrul Bey’i kim oynuyor? Kuruluş Osman dizi ikinci sezona merhaba demenin heyecanını yaşarken, Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil olan ve Ertuğrul Bey’i oynayacak olan Tamer Yiğit’in kim olduğu Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon fragmanı sonrası merak edilmeye başlandı. AK Parti’nin kurucular kurulu arasında da yer alan Tamer Yiğit, Kurtlar Vadisi Pusu ve Çiçek Taksi gibi dizilerde de yer alan Tamer Yiğit kimdir? Tamer Yiğit kaç yaşında? Tamer Yiğit nereli? Tamer Yiğit hangi filmlerde oynadı? İşte kuruluş Osman Ertuğrul Bey-Tamer Yiğit biyografisi.