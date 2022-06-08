Kuruluş Osman, Destan ve Kardeşlerim'in yayınlandığı ATV'de bir dizi final yapıyor

ABD'de yayınlanan Your Honor'dan ekrana uyarlanan 'Hakim' dizisi reytinglere bekleneni veremedi. Dizi, final kararı aldı.

Ekran macerası sona eren diziler kervanına bir yapım daha ekleniyor. ABD'de yayınlanan Your Honor'dan ekrana uyarlanan ve başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Burcu Kara, Ebru Özkan ve Hasibe Eren gibi isimlerin yer aldığı ‘Hakim’ final kararı aldı.

Dizinin Haziran ayında final yapması bekleniyor. Böylece dizinin 2 bölüm daha sürmesi ve 10. bölümü ile birlikte 13 Haziran Pazartesi günü final yapması söz konusu.