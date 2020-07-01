Kuruluş Osman çağrısı yapılan Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımına gelen yorum hayranlarını kızdırdı

Diriliş Ertuğrul'la akıllardan çıkmayan Engin Altan'ın benzetildiği futbolcu yankı uyandırdı!

Namını dünyanın çeşitli ülkelerine duyuran TRT1 dizi projesi Diriliş Ertuğrul'da oyunculuk yeteneğini başarılı bir şekilde sergileyen Engin Altan Düzyatan, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi.

TRT1 ekranlarında Engin Altan Düzyatan’ın başrolünü üstlendiği Diriliş Ertuğrul dizisi her ne kadar final yaparak yayın hayatı sona ermiş olsa da yankıları halen gerek ülkemizde gerekse dünyanın pek çok ülkesinde aralıksız hissedilmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’un ekran serüveni noktalanmış olmasına rağmen ATV ekranlarında devamı niteliğinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizi projesinde yer alması için ısrarla çağrı yapılan Engin Altan Düzyatan, farklı yaşam tercihleriyle son dönemlerde adından sıklıkla söz ettirmeyi sürdürüyor.

Kuruluş Osman’a gelmesi beklenen Düzyatan’ın sevenleri yapılan bu benzetmenin üzerine onu Beckham’dan çok daha yakışıklı ve karizmatik bulduklarını ifade eden yorumlar gerçekleştirdiler. Ünlü oyuncu ise arkadaşı Şahan Gökbakar’ın yazmış olduğu yorum için “Kardeşim” notuyla karşılık verdi.

Engin Altan Düzyatan'ın hayranları ise David Beckham'a benzetilmesine kızarak 'O bizim Ertuğrul Beyimiz' yorumlarını yaptı.