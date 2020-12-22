Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor

Kayı Obası'nda "Ertuğrul Bey'imiz öldü" sesleri yükseliyor. Geçtiğimiz hafta heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in ölüm haberi obaya bir kor gibi düşüyor.

Bugün ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 39. bölüm 2. fragmanında Ertuğrul Bey'in vefat etmesi oba halkını perişan ediyor. Fragmanda Gündüz Bey'in "Gardaşlar babamız öldü" sözleri dikkat çekerken Osman Bey'in "Sana söz veriyorum baba. Kayıların devleti gariplerin korunağı olacak." şeklinde konuştuğu görülüyor.

Ertuğrul Bey'in ölümü üzerine Bamsı, Selcan, Gündüz, Savcı ve Osman'ın yürekleri paramparça olacak.

Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi meydana getirdi. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne?

Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak?

Yavlak Arslan ve Osman Bey'in ittifakı

Osman Bey, Flatyos'un tuzağından Yavlak Arslan'ın oynadığı oyun sayesinde kurtuldu.

Alpleriyle birlikte oyun kurarak Flatyso ve adamlarını gafil avlayan Yavlak Arslan, Osman Bey'i bayıltarak saf dışı bıraktı ve Flatyos ve adamlarını serbest bıraktı. Kendine gelen Osman Bey'in "Kafir kaçıp gitti! Kafirle iş tutanlar kaldı geriye öyle mi! İkimizden biri ölecek Yavlak Arslan! İhanet sona ermeli. Kafirle iş tutanlarla küfre savaş açanlar sulh içinde olamaz" sözüne, Yavlak Arslan "Savaştan başka bir şey bilmeyenler daha büyük bir dava için bir araya gelemez. Rumlar'la iş tutar görünüp zalimin büyüğünü öldüreceğim" diye cevap vererek Geyhatu'yu ortada kaldırmak için planı anlattı.

Yavlak Arslan, Osman Bey'i "Benim de bir hesabım vardı Osman fakat tutmadı. Türk'ün hasretle beklediği o devleti ben kurmak istedim ve bu devletin önündeki en büyük engel olarak seni belledim. Belki de Türk'ün hasretle beklediği devleti sen kuracaksın. Ve bu devletin önündeki en büyük engel benim!" itirafıyla ikna etti. Osman Bey, Yavlak Arslan'ın sözlerini "Sen bize arkanı dönüp gitmedin. Bize de gitmek yakışmaz. Kaderde seninle omuz omza vuruşmak da varmış. Gidelim ve o Geyhatu denen zalimin kellesini keselim" diyerek cevapladı.

Yavlak Arslan ve Osman Bey, Geyhatu'yu saf dışı bırakabilecek mi? Nikola'nın Geyhatu'ya yaptığı ziyaretin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenebilecek mi? Osman Bey, Targun Hatun'un babasını kurtarabilecek mi? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey'in beyliği almak için planı ne?

Selcan Hatun, Hazal'a hesap sordu

Kayı Obası'nda kurulan beylik toyu obanın kadınlarını da karşı karşıya getirdi.

Kayı Obası'ndaki toyun Osman Bey'in yokluğunda yapılacak olmasına Selcan Hatun'un itiraz edeceğini bilen Hazal Hatun, Selcan Hatun'un hamlesinin ne olacağını bulmaya çalışırken Selcan Hatun, Bala Hatun'la birlikte sürpriz bir ziyarette bulundu.

Selcan Hatun'un "Duydum ki Dündar ve Savcı beyler toy düzenlermiş" sözlerine "Sen olmayacak bir işe kalkışmazsan…" diyerek imalı cevap veren Hazal Hatun, "Osman ortada yokken başına bir iş gelir diye korkmaz mısın hiç?" diyerek meydan okudu.

Bala Hatun "Osman Bey yoksa ben varım. Selcan Hatun'a kim ne edebilir ki" diyerek Hazal Hatun'un karşısına çıkarken, Lena ise "Bugün sen de talihini zorlamayasın Bala" sözleriyle tarafını belli etti.

Selcan Hatun çadırdan çıkarken Hazal Hatun ve Lena'yı şu sözlerle uyardı: "Dündar'la Savcı'yı Osman Bey'in karşısına siz diktiniz. Pusatı kırılmış avcıyı aslan avına gönderdiniz. Beylerinizi kendi ellerinizle ateşe attınız. Gazadan yeni dönmüş aslanın neler edebileceğinden hiç korkmadınız. Bundan gayrı hakkınızda hayırlısı."

Ertuğrul Bey'in kararı ne olacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey'in beyliği almak için planı ne? Nikola, Targun Hatun'u kullanarak Kayı Obası'na sızabilecek mi? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirebilmek için nasıl bir tuzak kuracak?