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Medya Kuruluş Osman 62. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Evlatların senin intikamını aldılar!
Medya

Kuruluş Osman 62. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Evlatların senin intikamını aldılar!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 62. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman beyin "Evlatların senin intikamını aldılar!" demesi dikkat çekiyor. Öte yandan Malhun hatun, Osman beye evlat müjdesi veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 08:04:00 -

Tarihin tozlu sayfalarında kalan Osmanlı Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlattığı lider dizisi Kuruluş Osman’ın 62. Bölüm 2. Fragmanı da yayınlandı.

Fragmanda Osman beyin, “Evlatların senin intikamını aldılar!” sözleriyle Togay’ın kellesini vurarak Bamsı Bey’in intikamını aldığı görülüyor.

Öte yandan Malhun hatunun Osman Bey’e bir çocuk müjdesi vermesi de dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü 9 Haziran Çarşamba akşamı Atv'de.

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