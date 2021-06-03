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Medya Kuruluş Osman 62. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman 62. Bölüm Fragmanı yayınlandı

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 62. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 08:36:00 - 2021-06-03 08:37:36

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi, atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Osman Bey'in, Togay'a diz çöktürerek Bamsı Bey'in intikamını aldığı bölüm soluksuz izlendi. Togay'ı çaresiz bırakan Osman Bey'in intikamı izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyaya da damga vurdu. Kuruluş Osman'ın yayınlanan 62. yeni bölüm fragmanı ise nefes kesti.

Osman bey, vergi isteyen İlhanlı elçisine “Bir karış toprak vermektense bin kez ölürüz daha iyi” diyerek resti çekiyor.

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