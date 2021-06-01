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Medya Kuruluş Osman 61. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman 61. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 61. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 07:51:00 - 2021-06-01 07:51:29

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde Osman Bey'i en hassas noktasından vurmak isteyen Togay, acımasızca Bamsı Bey'e saldırdı. Bamsı Bey'in şehit düşmesi başta Osman ve Cerkutay olmak üzere herkesin yüreğini yaktı. Bamsı Bey karakteriyle gönlünde taht kuran Nurettin Sönmez diziye veda ederken Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanları peş peşe geldi. Bamsı Bey'in intikamı için harekete geçilecek yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar adeta nefes kesti. Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Benim Bamsı Bey'imi, Alplarımı katlettiler! Gayrı bu cihanda onlara kolay ölüm yok!" sözleri 61. bölüm 2. fragmanına damga vurdu.

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