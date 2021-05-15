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Medya Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Osman Bey ve Umur Bey arasında gerilim hat safhaya çıkarken Umur Bey'in idam edileceği düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 09:04:00 -

Her bölümüyle adeta izleyicilerini tarihin sayfalarında dolaştıran Kuruluş Osman'da Umur Bey'in yaptıkları birer birer ortaya çıkacak.

Heyecan dolu sahneleriyle Kuruluş Osman 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Osman Bey'in "Tek başına hareket etme diye seni her seferinde uyarmadım mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın. Diyesin Umur Bey ne diye?" sözleri gerilimi arşa çıkarıyor. Bamsı Bey "Çakalın sözünde durduğu nerede görülmüştür beyim" şeklinde nasihatte bulunurken Osman Bey'in Umur'u öldürüp öldürmeyeceği ise akıllarda yerini koruyor.

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