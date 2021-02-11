Kuruluş Osman 46. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında "Hainler temizlenecek, kutlu devlet yükselecek!" sözü dikkat çekti.

Kuruluş Osman son bölümde Kayılar 3 koldan sıkıştırılmış durumda. Bir tarafta Osman Bey ve Bamsı Bey, diğer tarafta Bala Hatun ve Oba ahalisi öteki tarafta ise Savcı Bey ve alpler zor durumda.

Göktuğ ve Targun ile obaya giren bizans askerleri, bala hatun ve dündar beyi kaçırıyorlar. Selcan hatunun karşı koyması üzerine araya giren Şeyh edebali “bize düşen sabırdır” dedi.

Son bölümde Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.