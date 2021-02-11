  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman 46. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman 46. Bölüm Fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 08:58:00 -

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında "Hainler temizlenecek, kutlu devlet yükselecek!" sözü dikkat çekti.

Kuruluş Osman son bölümde Kayılar 3 koldan sıkıştırılmış durumda. Bir tarafta Osman Bey ve Bamsı Bey, diğer tarafta Bala Hatun ve Oba ahalisi öteki tarafta ise Savcı Bey ve alpler zor durumda.

Göktuğ ve Targun ile obaya giren bizans askerleri, bala hatun ve dündar beyi kaçırıyorlar. Selcan hatunun karşı koyması üzerine araya giren Şeyh edebali “bize düşen sabırdır” dedi.

Son bölümde Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Leyla Aydemir cinayetinde dehşete düşüren otopsi raporu!
Gündem

Leyla Aydemir cinayetinde dehşete düşüren otopsi raporu! "Bu resmen hukuk faciası"

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davasında ortaya çıkan otopsi raporu dehşete düşürdü. Rapora göre 4..
İşte Saadet Partisi'nin başına getirileceği iddia edilen isim
Gündem

İşte Saadet Partisi'nin başına getirileceği iddia edilen isim

Gazeteci Hadi Özışık Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni kongreye götüreceğini ve Temel Kara..
Elon Musk'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
Dünya

Elon Musk'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı

Son günlerde çip tartışması nedeniyle tepkilerin odağında olan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bu kez Mars'ta bir koloni kurmak istediğini söyle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay