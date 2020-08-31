Yerli ve milli diye Türk toplumuna yutturulmaya çalışılan ve kimin kimle düşüp kalktığı belli olmayan rezilliğin, aldatmanın, entrikanın, dolandırıcılığın sanat adı altında millete pazarlamaya çalışılıyor. Evli bir insanın başkasına aşık olup onunla rezilliğin bin türlüsün yaşaması gelenek ve göreneklerimize uymadığı gibi dini inançlarımıza da aykırıdır. Ancak ne hazindir ki bugün dizilerimizde kepazelik öyle bir işlenir hale geldi di bu tür ahlaksızlıklar olağan bir şeymiş gibi gösterilmektedir. Ancak toplumu zehirlemek için gayret sarf eden dizilerin yanında az da olsa tarihimize, kültürümüze gelenek ve göreneklerimize sahip, izlediğinde Türk milletinin hakiki mayasını görebildiği diziler de yok değil. O dizilerden biri de Kuruluş Osman’dır.

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

TRT 1’de yayınlanan ve hem Türkiye’de hem de yayınlandığı yurt dışı ülkelerde izlenme rekoru kıran Diriliş Ertuğrul’un devamı olan Kuruluş Osman, Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey oğlu Osman Bey’in hayatını konu almaktadır. Osmanlı Devleti’nin temellerinin nasıl ve hangi şartlarda atıldığını, Bizans’ın kahpe oyunlarını, Selçuklu Devleti’nin içindeki hainleri dizide konu edinilirken, Osmanlı Devleti’ni kuracak olan Osman Bey’in hayatını konu almakta. Osmanlı Devleti’nin manevi mimarları olan, Şeyh Edebalı gibi Allah dostlarının da diziye güzelik katmasıyla büyük bir hayranlıkla izlenilen Kuruluş Osman ilk sezonunda büyük bir teveccüh kazandı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, senaryasonu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Ozan Bodur’un yazdığı Kuruluş Osman yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor.

Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak? Sorusu dizinin sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman? Kuruluş Osman’ın yeni bölümünün ne zaman başlayacağı resmi olarak açıklanmazken dizinin yeni sezona ekim ayında merhaba demesi bekleniyor.

Kuruluş Osman oyuncuları kim?

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner, Ayşegül Günay, Alma Terzic, Emre Basalak , Abdül Süsler, Eren Hacısalihoğlu, Özge Törer, Buse Arslan, Aslıhan Karalar, Serhan Onat, Uğur Arslan, Açelya Özcan, Emel Dede, Yiğit Uçan, Ali Sinan Demir, Şevket Çapkınoğlu, Ayşen Gürler, Yaşar Aydınlıoğlu.

Kuruluş Osman’a kimler katıldı?

Kuruluş Osman dizisine yeni sezon kimler katıldı? Sorusu da Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak? Sorusu gibi merak edilmekte. Kuruluş Osman dizisi yeni sezon için son hazırlıklarını yaparken, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman’a yeni isimler de katılmaya devam ediyor. Peki Kuruluş Osman dizisine kimler katıldı? İkinci sezon için seyirci karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisine bomba bir transfer yapıldı. Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın ak sakallılar olarak dizide seyircinin karşısına çıkacak. TRT 1’de ekranlara gelen Şampiyon dizisinde Tansel karekterini canlandıran Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman’a transfer olan isimler arasında yerini aldı. Kod Adı K.O.Z filminden oynayan Hazım Körmükçü Kuruluş Osman dizisine transfer olan isimler arasında. Poyraz Karayel dizisinde Sefer karekterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan ile Seçkin Özdemir de Kuruluş Osman’a transfer olan oyuncular arasında.

Osman Bey (Burak Özçivit)

Osman Bey, Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey oğlu Osman’dır. Osmanlı Devleti’nin kurucusudur. 1258 yılında Söğüt’te doğdu. 1 Ağustos 1326 Bursa’da vefat etti. Osman Bey’in türbesi Bursa’dadır. Osman Bey’in eşleri Bala Hatunve Malhun Hatun’dur.

Osman Bey’in çocukları kimdir? Orhan Gazi, Alâeddin Paşa, Fatma Hatun, Hamid Bey, Pazarlı Bey, Çobanbey, Melik Bey, Savcı Bey.

Osman Bey’in kardeşleri: Dündüz Bey, Savcı Bey. Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey’i 24 Aralık 1984, İstanbul doğumlu Burak Özçivit canlandırmakta.

Bala Hatun (Özge Törer)

Rabia Bala Hatun, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in hanımıdır. Osman Bey’in manevi hocası Allah dostlarından Şeyh Edebali'nin kızıdır. Bala Hatun 1324 yılında Söğüt’de hayatını kaybetmiştir.

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun’u Özge Törer canlandırmakta.

Bamsı Beyrek

Ertuğrul ve Osman Bey zamanına Bamsı Beyrek diye bir alp yoktur. Dede Korkut hikayeler de ve masallarda bahsedilen Türk kahraman olarak Bamsı Beyrek’in ismi geçmektedir.

Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Bey’in en sadık alpleri arasında yer aldı. Bamsı Beyrek Kuruluş Osman dizisinde de bu kez de Osman Bey’in en yakınında bulunan isimlerden biridir. Kahramanlığı ve gözü pekliği diziye ayrı bir renk katmaktadır.

Dündar Bey

1210 yılında doğan Dündar Bey, Süleyman Şah’ın oğlu, Ertuğrul Bey’in kardeşi ve Osman Bey’in de emmisidir. 1298 yılında Osman Bey tarafından öldürülmüştür. Eşi Hazal Hatun, çocukları ise Bahadır Alp ve Aygül Hatun’dur.

Kuruluş Osman’da Dündar Bey’i Ragıp Savaş canlandırmakta.

Gündüz Bey

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in oğludur.

Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey’i Emre Basalak canlandırmaktadır.

Hazal Hatun

Dündar Bey’in eşi olup Osman Bey’in yengesidir. Kuruluş Osman’da Hazla Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu canlandırmaktadır.

Abdurrahman Alp

Cihan devleti Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında büyük göreler üstlenmiş olan kahraman bir kalptir. Ertuğrul Bey’in en sadık arkadaşları arasında bulunan Abdurrahman Alp, aynı zamanda Aydos Kalesi'nin fatihidir. Abdurrahman Alp, Süleyman Şah’a Hayme Hatun’a yaptığı hizmetleri Ertuğrul Bey döneminde hatta Osman Bey ve hatta Orhan Bey zamanına kadar devam ettirdi.

Kuruluş Osman’da Abdurrahman Alp’i Celal Al oynamakta.