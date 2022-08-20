Kurulan şirket sayısı yüzde 21.1 arttı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre ilk 7 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 21.1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20.5 artarken; kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10.1 azaldı.
Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 78.6, kapanan kooperatif sayısında yüzde 71.1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5.5 yükseliş gözlemlendi. Temmuz ayında kurulan şirket sayısı yüzde 23.9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2.9 arttı.
Geçen ay kapanan şirket sayısında yüzde 53.7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4.8 artış ölçülürken; kapanan kooperatif sayısında yüzde 30.3 gerileme görüldü.